Congo-Fécofoot : les critères d’éligibilité au cœur du processus électoral

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) renouvellera ses instances dirigeantes le 26 septembre prochain. À un mois de cette échéance, la commission électorale a présenté les principales étapes du processus, ainsi que les conditions à remplir pour briguer les différents postes.

À Brazzaville, le 22 août, la commission électorale de la Fécofoot a tenu une conférence de presse consacrée aux préparatifs de l’élection du prochain bureau exécutif. Face aux médias, son président, Me Modeste Moussa Ewangoyi, a notamment apporté des précisions sur les règles encadrant le dépôt et la recevabilité des candidatures.

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L’un des principaux points soulevés concerne la forme des candidatures. Celles-ci devront être présentées sur liste, soutenue par au moins cinq membres disposant du droit de vote. Une même personne habilitée à voter ne pourra parrainer qu’une seule liste. En cas de soutien à plusieurs listes, son parrainage sera annulé.

La commission électorale a également rappelé les conditions d’âge. Les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins et de 70 ans au plus. Le président, tête de liste, devra en outre justifier d’une activité d’au moins quatre années consécutives dans le football au cours des six dernières années. Pour les autres membres de la liste, cette expérience devra être d’au moins trois années au cours des cinq dernières années.

Autre exigence : les prétendants au Comité exécutif ne doivent pas avoir été condamnés pour une affaire criminelle incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent également être de nationalité congolaise et résider au Congo.

La représentativité des femmes figure aussi parmi les critères fixés par la commission électorale. Chaque liste devra compter au moins deux femmes, afin d’assurer une présence féminine au sein de la future équipe dirigeante.

Sur le plan de la composition, chaque liste devra comprendre quinze membres, répartis entre un président, quatre vice-présidents et dix autres membres.

Le 26 septembre prochain, les acteurs du football congolais seront appelés à choisir les nouveaux dirigeants de la fédération. Une échéance qui marque une étape importante pour la gouvernance et l’avenir du football national.