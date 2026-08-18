Congo-championnats de baskeball : plus de 40 équipes en lice pour le titre national

La 42e édition des Championnats nationaux seniors, juniors et cadets de basketball a officiellement démarré le 16 août à Brazzaville.

Le gymnase Maxime Matsima a retrouvé toute son effervescence. Sous les encouragements du public, les premières rencontres de cette compétition majeure du basketball congolais ont donné lieu à de belles démonstrations, aussi bien chez les filles que chez les garçons.

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Le coup d’envoi officiel a été donné par le président de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket), Fabrice Makaya Matève, en présence notamment du ministre délégué Michrist Kaba Mboko. Cette ouverture marque le début d’une semaine de compétition qui réunira les meilleurs jeunes et seniors du pays autour du ballon orange.

Réparties dans les catégories seniors, juniors et cadets, les formations venues des sept ligues départementales, ils vont tenter de s’imposer au fil des rencontres pour atteindre la phase décisive de la compétition. Les équipes de Brazzaville, engagées à domicile, ont d’ailleurs rapidement affiché leurs ambitions en donnant le ton dès les premières confrontations.

Au-delà de la quête du titre national, cette 42e édition constitue également une vitrine pour les talents du basketball congolais. Chez les cadets et les juniors notamment, la compétition devrait permettre de repérer de jeunes joueurs et joueuses susceptibles d’alimenter les sélections nationales dans les prochaines années.

Jusqu’au 23 août, le gymnase Maxime Matsima sera ainsi le théâtre de confrontations entre les différentes générations du basketball congolais. Une semaine durant laquelle chaque équipe cherchera à inscrire son nom au palmarès de l’une des compétitions phares de la discipline au Congo.