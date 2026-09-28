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Congo-ZLECAF : les entreprises veulent renforcer leur compétitivité

Le sujet est au centre de la première édition du Café des entrepreneurs qui s’est ouvert vendredi 25 septembre 2026,…

Publié par journaldebrazza.com
le: 28 septembre 2026
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Le sujet est au centre de la première édition du Café des entrepreneurs qui s’est ouvert vendredi 25 septembre 2026, à Brazzaville.

 

Des représentants des pouvoirs publics, des établissements financiers, des entrepreneurs et des investisseurs se sont réunis dans la capitale congolaise, Brazzaville. La rencontre s’inscrit dans le cadre de la première édition du Café des entrepreneurs, consacrée aux opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

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L’objectif de cette rencontre est de trouver des pistes pour renforcer la compétitivité des entreprises nationales et de faciliter leur accès au marché continental. Ouvert vendredi dernier, le Café des entrepreneurs est organisé par la Synergie pour le développement de tous (SDT), une organisation congolaise oeuvrant pour la promotion de l’entrepreneuriat et du développement économique, en partenariat avec la Chambre de commerce de Brazzaville et le Conseil congolais des jeunes entrepreneurs (CCJE).

Pour Dominique Mbéri, conseiller chargé de la ZLECAf auprès de la ministre congolaise du Commerce, la République du Congo dispose d’une stratégie nationale de mise en œuvre de l’accord pour la période 2021-2030. Les efforts portent notamment sur l’adaptation des procédures douanières, la délivrance des certificats d’origine et la préparation des entreprises aux échanges préférentiels.

Les entreprises congolaises sont appelées renforcer leurs capacités de production, d’innovation et de financement afin de tirer pleinement parti de l’ouverture du marché africain.

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