Congo-rentrée scolaire : la DDCRFC renforce les contrôles sur le marché des fournitures

La Direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales de Pointe-Noire (DDCRFC-PNR) intensifie ses contrôles auprès des commerçants.

À quelques jours de la rentrée scolaire, les agents de la DDCRFC de Pointe-Noire sont descendus sur le terrain pour contrôler les pratiques commerciales dans les points de vente de fournitures scolaires. L’opération porte notamment sur l’affichage des prix et l’information communiquée aux consommateurs.

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Pour les autorités, il s’agit de s’assurer que les parents d’élèves puissent connaître, de manière claire et accessible, le coût des articles avant tout achat. Une exigence qui s’inscrit dans le cadre de la réglementation congolaise en matière de transparence du marché.

Au Congo, les prix des fournitures scolaires sont soumis au libre jeu de la concurrence. Cette liberté de fixation des tarifs ne signifie toutefois pas absence de règles. Les commerçants demeurent tenus de respecter les obligations prévues par la réglementation, notamment en matière d’information des consommateurs.

La DDCRFC invite ainsi les opérateurs économiques à afficher clairement les prix des produits proposés à la vente et à délivrer des factures conformes à leurs clients. Elle les appelle également à faire preuve de responsabilité dans leurs pratiques commerciales, particulièrement en cette période où les dépenses liées à la rentrée scolaire pèsent davantage sur les ménages.

Sur le terrain, les brigades de surveillance de la direction départementale restent mobilisées afin de constater d’éventuels manquements. Les opérateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions en vigueur s’exposent aux sanctions prévues par les textes.