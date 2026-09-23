Congo : le gaz naturel liquéfié veut s’imposer comme carburant moins coûteux

À 452 FCFA le kilogramme, le gaz naturel liquéfié (GNL) distribué à Pointe-Noire pourrait permettre aux transporteurs de réduire leurs dépenses de carburant d’environ 30 % par rapport au gasoil.

Le gaz naturel liquéfié (GNL) fait désormais partie des carburants disponibles à Pointe-Noire. Une station multi-énergies de la Société sino-congolaise d’investissement (SCI), située sur l’avenue Ma-Loango, propose ce carburant aux côtés du gasoil et de l’essence, avec l’objectif notamment de répondre aux besoins des transporteurs.

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Vendu à 452 FCFA le kilogramme, le GNL présente un avantage économique mis en avant par les promoteurs de la station, son utilisation permettrait de réduire les dépenses de carburant d’environ 30 % par rapport au gasoil, à performance équivalente. Un argument susceptible d’intéresser particulièrement les professionnels du transport, pour lesquels le coût du carburant constitue une composante importante des charges d’exploitation.

La nouvelle infrastructure dispose d’une capacité de stockage de 120 m³ de GNL, soit environ 46 tonnes. Elle peut également stocker 120 m³ de gasoil, correspondant à près de 96 tonnes, et 40 m³ d’essence, soit environ 28 tonnes.

La station peut accueillir simultanément jusqu’à 14 véhicules, tandis que le chargement d’un véhicule en GNL nécessite moins de quatre minutes. De quoi favoriser une rotation plus rapide des véhicules et limiter le temps consacré au ravitaillement.

Construite sur une superficie de 6 560 m² par les équipes de Weiye Petroleum Service Engineering, l’installation intègre notamment un système de gestion multilingue, plusieurs moyens de paiement, un espace de vente ainsi qu’un accompagnement technique destiné aux transporteurs.