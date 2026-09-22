Congo : le PND 2027-2031 entre en préparation

Ce nouveau cadre de programmation doit prendre le relais du PND 2022-2026 et définir les principales priorités de développement du pays pour les cinq prochaines années.

Le processus d’élaboration du nouveau PND est officiellement lancé. La cérémonie, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, s’est déroulée lundi 21 septembre en présence des partenaires techniques et financiers.

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Présenté comme plus ambitieux que le précédent programme, le PND 2027-2031 entend s’appuyer sur cinq grandes priorités destinées à accélérer la transformation économique et sociale du Congo.

Le développement du capital humain figure parmi les principaux axes retenus. Le gouvernement entend renforcer les investissements dans l’éducation, la santé, la protection sociale et la formation professionnelle. L’amélioration de l’employabilité des jeunes et le renforcement des compétences devraient également occuper une place importante dans ce nouveau programme.

Autre priorité, l’accélération de la diversification de l’économie et la transformation des matières premières. Dans cette perspective, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises (PME), l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ainsi que le développement des chaînes de valeur nationales sont appelés à jouer un rôle accru.

Le nouveau plan devrait également accorder une attention particulière à la réduction des inégalités sociales et territoriales. L’objectif affiché est d’améliorer l’accès des populations aux services essentiels et aux opportunités économiques, dans l’ensemble des quinze départements du pays.