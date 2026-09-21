Société Actualité



EN CE MOMENT


Congo : la Banque mondiale évalue deux projets sociaux à Brazzaville et Pointe-Noire

Une mission d’experts de la Banque mondiale séjourne du 21 septembre au 2 octobre à Brazzaville et Pointe-Noire pour évaluer…

Publié par journaldebrazza.com
le: 21 septembre 2026
DR
© DR

Une mission d’experts de la Banque mondiale séjourne du 21 septembre au 2 octobre à Brazzaville et Pointe-Noire pour évaluer l’état d’avancement de deux projets consacrés à la protection sociale, à l’insertion des jeunes et au développement de la petite enfance.

 

Pendant deux semaines, les experts de la Banque mondiale vont passer en revue les résultats enregistrés dans la mise en œuvre du Projet de protection sociale et d’inclusion productive des jeunes (PSIPJ), doté de 133 millions de dollars, soit environ 77 milliards de FCFA, ainsi que ceux d’un projet pilote consacré au développement de la petite enfance.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



La mission prévoit des échanges avec les autorités en charge du Plan, de la Solidarité nationale et des Affaires sociales, mais aussi des séances de travail avec les équipes opérationnelles. Les experts procéderont notamment à une revue des indicateurs et à des visites de terrain afin d’identifier les éventuelles difficultés et de proposer les ajustements nécessaires à l’accélération des résultats.

Le projet prévoit notamment la formation de 40 000 jeunes à l’entrepreneuriat et de 5 000 autres à l’apprentissage d’un métier, soit 45 000 bénéficiaires au total. Âgés de 18 à 35 ans et considérés comme vulnérables, ces jeunes sont accompagnés à travers des formations et des subventions non remboursables destinées à favoriser leur insertion professionnelle et le développement de leurs activités.

Le projet comprend également des transferts monétaires au profit des ménages pauvres, des personnes âgées vivant seules et des personnes handicapées, avec des appuis pouvant servir au développement d’activités génératrices de revenus.

Autre chantier important, l’opérationnalisation du Registre social unique (RSU), destiné à améliorer l’identification des ménages éligibles aux programmes de protection sociale. La réhabilitation de circonscriptions d’action sociale et la formation des cadres et agents du ministère des Affaires sociales figurent également parmi les composantes du projet.

La mission s’intéressera par ailleurs au projet pilote consacré aux services de développement de la petite enfance pour les enfants de 0 à 3 ans, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines.

Deux crèches communautaires sont déjà opérationnelles à Brazzaville, aux marchés Sukisa et Total. À Pointe-Noire, les experts visiteront de nouveaux sites afin d’évaluer les possibilités d’extension de cette expérience.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

DR
© DR

Congo : l’OCDH recense plus de 500 jeunes portés disparus dans le cadre de « Zéro kuluna »

22 septembre 2026 Publié à 09h34

L’organisation appelle les autorités à faire la lumière sur le sort de ces…

Savoir plus
UBA
© UBA

UBA Congo au cœur des échanges sur le financement et le développement du secteur privé au Congo

22 septembre 2026 Publié à 08h11

La semaine dernière, UBA Congo a pris part à deux rendez-vous majeurs consacrés…

Savoir plus
CT
© CT

Môle Est : Congo Terminal poursuit la construction d’un terminal à conteneurs 100% électrique

21 septembre 2026 Publié à 14h28

Congo Terminal, filiale d'AGL (Africa Global Logistics), poursuit la construction du Môle Est…

Savoir plus