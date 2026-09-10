Paludisme : les journalistes africains s’unissent au sein de l’AFRIMPA

Cette nouvelle plateforme entend mobiliser les professionnels des médias francophones autour de la prévention et de la lutte contre cette maladie qui demeure un important problème de santé publique sur le continent.

Lancée officiellement à Brazzaville, l’AFRIMPA se veut un cadre de mobilisation des journalistes et organes de presse francophones engagés dans la sensibilisation des populations et la promotion de comportements favorables à la prévention de la maladie.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dirigée par Olivia Ngou, directrice exécutive, l’Alliance ambitionne de fédérer les professionnels des médias autour d’un objectif commun, informer, sensibiliser, mobiliser et contribuer à faire reculer le paludisme en Afrique.

Le patronage du ministre de la Santé et de la Population à cette cérémonie traduit l’importance accordée par les pouvoirs publics à l’implication de l’ensemble des acteurs dans ce combat. Le département ministériel demeure au cœur de la conception et de la mise en œuvre des politiques nationales de santé, notamment en matière de prévention et de lutte contre les maladies.

Si les professionnels de santé jouent un rôle déterminant dans la prise en charge des patients, l’éradication du paludisme passe également par une forte mobilisation communautaire. Institutions publiques, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, communautés et médias sont ainsi appelés à conjuguer leurs efforts.

Dans cette dynamique, les journalistes occupent une position stratégique. Grâce à leur capacité à toucher quotidiennement un large public, ils peuvent contribuer à rendre l’information sanitaire plus accessible et à renforcer la compréhension des enjeux liés au paludisme.

Radio, télévision, presse écrite, médias numériques et réseaux sociaux constituent autant de canaux permettant de diffuser les messages de prévention auprès des populations, y compris dans les zones les plus éloignées des structures de santé.

L’AFRIMPA entend ainsi encourager une couverture médiatique plus régulière et plus pertinente des questions liées au paludisme. Les professionnels des médias sont notamment appelés à mieux informer sur les moyens de prévention, à promouvoir l’utilisation des dispositifs de protection et à sensibiliser les populations sur la nécessité de consulter rapidement un professionnel de santé dès l’apparition des premiers signes de la maladie.