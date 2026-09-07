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Congo : Juste Désiré Mondelé inspecte les chantiers d’assainissement avant la rentrée

Le ministre de l’Assainissement et du Développement local, a effectué, le 7 septembre, une tournée de terrain dans plusieurs quartiers…

Publié par journaldebrazza.com
le: 7 septembre 2026
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Le ministre de l’Assainissement et du Développement local, a effectué, le 7 septembre, une tournée de terrain dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Objectif, évaluer l’état d’avancement des travaux d’assainissement, de voirie et d’équipements publics.

 

Cette descente sur le terrain s’inscrit dans le cadre du traditionnel rendez-vous mensuel consacré à l’assainissement des artères de la capitale. Elle a permis au ministre de constater de visu les conditions dans lesquelles se déroulent les différents travaux engagés dans plusieurs secteurs de Brazzaville.

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Au cours de cette tournée, le ministre Juste Désiré Mondelé s’est notamment intéressé à l’état des voies, à la salubrité des espaces publics ainsi qu’aux infrastructures susceptibles d’avoir un impact sur les conditions de vie des populations.

À l’approche de la rentrée scolaire, cette opération revêt une importance particulière. L’objectif est notamment de contribuer à offrir un environnement plus propre et plus accessible aux élèves, aux enseignants et aux familles, alors que les déplacements s’intensifieront dans les prochains jours.

Le ministre a également suivi l’évolution des chantiers en cours, avec l’ambition de s’assurer que les travaux engagés avancent conformément aux objectifs fixés. Cette démarche traduit la volonté des autorités de maintenir la pression sur les questions d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie dans la capitale.

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