Congo : vers la création de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes

Cette nouvelle structure devrait contribuer à mieux encadrer la profession et à renforcer la qualité des soins bucco-dentaires.

Présenté par le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean Rosaire Ibara, le projet de loi s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de mieux structurer les professions de santé réglementées.

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À travers la création de cet ordre professionnel, le gouvernement entend notamment répondre à l’exigence croissante des patients en matière de qualité, de compétence et de sécurité des soins. La médecine bucco-dentaire, qui constitue un volet important de la santé publique, nécessite en effet un exercice fondé sur des qualifications reconnues, mais également sur le respect de règles éthiques et déontologiques.

Jusqu’ici, l’absence d’un cadre légal spécifique ne permettait pas d’assurer un contrôle optimal de l’accès à la profession de chirurgien-dentiste. Le futur ordre devrait ainsi jouer un rôle central dans la régulation et l’organisation de cette activité.

Organe de représentation, d’autorégulation et de discipline professionnelle, l’Ordre national des chirurgiens-dentistes aura notamment pour mission de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession. Il devra également veiller au respect des règles déontologiques, à la compétence et à la probité des praticiens.

La lutte contre l’exercice illégal de la chirurgie dentaire figure également parmi ses principales responsabilités. L’ordre sera, en outre, chargé d’établir et de tenir à jour le tableau national recensant les professionnels habilités à exercer.

Après examen et discussion, le Conseil des ministres a donné son accord au projet de loi. Celui-ci sera désormais transmis au Parlement pour examen et adoption.

À terme, la mise en place de cet ordre devrait renforcer la gouvernance de la profession et contribuer à mieux protéger les patients, tout en offrant aux chirurgiens-dentistes un cadre professionnel autonome, fondé sur la compétence, la responsabilité et la déontologie.