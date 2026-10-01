Incidents de Makotipoko : Sassou N’Guesso et Floribert Anzuluni accordent leurs violons

Le processus de démilitarisation, de démobilisation et de cantonnement volontaire des combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) était au cœur des échanges, mardi 30 septembre à Brazzaville, entre le président congolais Denis Sassou N’Guesso et le ministre de l’Intégration régionale de la République démocratique du Congo (RDC), Floribert Anzuluni.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont également abordé la question des récents incidents survenus à Makotipoko, avec un accent particulier mis sur la nécessité de privilégier la voie diplomatique pour parvenir à leur règlement.

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La question du désarmement et de la démobilisation des combattants des FDLR demeure un enjeu important dans la recherche d’une stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Le processus de cantonnement volontaire s’inscrit ainsi dans les efforts visant à favoriser la sortie de crise et à créer les conditions d’un retour progressif à la paix.

À Brazzaville, les échanges ont également permis d’examiner les tensions liées aux incidents de Makotipoko. La voie diplomatique apparaît comme le principal levier retenu pour prévenir une escalade et favoriser un règlement concerté entre les parties concernées.

La rencontre entre Denis Sassou N’Guesso et Floribert Anzuluni intervient dans un contexte régional marqué par la persistance de plusieurs défis sécuritaires. Elle témoigne de l’importance accordée au dialogue et aux mécanismes diplomatiques dans la recherche de solutions aux crises qui affectent la stabilité de la sous-région.

Au-delà des questions sécuritaires, ces discussions mettent en lumière la nécessité d’une coordination accrue entre les États de la région afin d’accompagner les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration, tout en privilégiant le règlement pacifique des différends.