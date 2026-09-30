3e édition de la Journée de la Solidarité : AGL Congo et ses filiales mobilisent des collaborateurs autour du programme Ecole Prospère

À l’occasion de la 3e édition de la Journée de la Solidarité, AGL franchit une nouvelle étape dans son engagement sociétal avec le lancement officiel d’École Prospère, son programme de mécénat dédié à l’éducation. AGL Congo et ses filiales (Congo Terminal, Terminaux du Bassin du Congo, Saga Congo) ont choisi d’agir en faveur de la santé des élèves à travers un projet d’infirmerie scolaire au CEG Mbota Raffinerie.

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Cette action vise à renforcer l’accès aux soins et à la prévention en milieu scolaire. Elle s’inscrit dans le cadre d’Ecole Prospère, un programme conçu pour accompagner durablement les jeunes générations en favorisant des conditions d’apprentissage plus sure et plus propices à leur réussite. Christophe Pujalte, Directeur Régional d’AGL Congo, accompagné des membres du Comité de Direction et de plusieurs collaborateurs, s’est rendu au CEG Mbota Raffinerie pour procéder à la pose symbolique de la première pierre de la future infirmerie scolaire.

« Déjà engagé en faveur de l’éducation depuis de nombreuses années, AGL a soutenu 18 écoles en Afrique depuis 2025. École Prospère entend amplifier cet engagement et l’inscrire dans la durée. Cette journée de la solidarité constitue une première étape majeure dans le déploiement de ce programme. Avec ce projet, nous souhaitons permettre aux enfants de bénéficier d’un environnement scolaire plus sûr et plus favorable à leur réussite, car nous avons la conviction que santé et éducation sont intimement liées. » déclare Christophe Pujalte.

Dans un contexte où près de 70 % des élèves étudient sans couverture sanitaire dédiée, l’ASMS, partenaire d’AGL Congo pour cette initiative, a accompagné la mise en place d’une dizaine d’infirmeries dans des établissements scolaires du pays. Grace à ses interventions, plus de 15 000 enfants ont déjà bénéficié de visites médicales, de campagnes de déparasitage et de soins d’urgence.

Conçue selon le modèle des « Écoles promotrices de santé » soutenu par l’OMS et l’UNESCO, la future infirmerie du CEG Mbota Raffinerie offrira une réponse adaptée aux besoins des élèves. Elle permettra d’assurer la prise en charge des urgences, mais aussi de renforcer la prévention et la surveillance des risques sanitaires en milieu scolaire, grâce à un dispositif numérique de suivi régulier.

Pour Leïla Samou, présidente de l’ASMS, cette collaboration traduit l’importance d’une mobilisation collective en faveur de la santé des jeunes : « Attendre qu’un enfant tombe malade pour le soigner est un échec collectif. La prévention active n’est pas une option, c’est une

priorité. En cette Journée de la Solidarité, nous unissons l’expertise de l’ASMS à l’engagement du groupe AGL pour faire de la prévention le bouclier de notre jeunesse. »

Au-delà de l’action menée au CEG Mbota Raffinerie, cette 3e édition a également fait vivre une valeur fondamentale chez AGL, “ la solidarité ”. Les collaborateurs des différentes filiales d’AGL Congo ont participé à des activités sportives et ludiques. Une marche solidaire et des jeux collectifs ont rythmé l’après-midi, favorisant les échanges, la cohésion et le sentiment d’appartenance.

À travers cette nouvelle édition du Solidarity Day et le lancement d’École Prospère, le Groupe AGL inscrit son action dans une ambition de long terme : contribuer, aux côtés de ses partenaires, à à la construction d‘un environnement plus favorable à la santé, à l’éducation et à l’avenir des jeunes générations tout en développant sa culture d’entreprise.

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