Congo-trafic de peaux de panthère : sept prévenus attendus devant le tribunal d’Ewo

Le Tribunal de grande instance d’Ewo, dans le département de la Cuvette-Ouest, examinera le 28 septembre une affaire de délinquance faunique impliquant sept personnes présumées membres d’un réseau de trafic de produits issus de la faune sauvage.

Les faits remontent au 18 mai 2026 à Ewo. Ce jour-là, quatre individus auraient été interpellés en flagrant délit avec en leur possession quatre peaux, un crâne et quatre dents de panthère. Une opération qui aurait permis aux services compétents de remonter la piste d’un réseau présumé spécialisé dans le commerce illicite de produits fauniques.

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Trois jours plus tard, trois autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire ont à leur tour été interpellées dans le district de Kellé. Conduites à Ewo, elles ont rejoint leurs présumés complices avant d’être placées en détention à la maison d’arrêt de la localité, dans l’attente de leur procès.

Selon les éléments de l’affaire, les sept prévenus auraient joué des rôles différents dans ce réseau. Certains seraient impliqués dans l’achat et la revente des produits fauniques, tandis que d’autres auraient servi d’intermédiaires ou assuré leur transport.

L’audience prévue le 28 septembre devrait être consacrée aux plaidoiries des parties et aux réquisitions du ministère public. À l’issue de cette étape, le tribunal devra se prononcer sur le sort des prévenus.

S’ils sont reconnus coupables, les intéressés s’exposent, conformément aux dispositions légales applicables, à des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une amende pouvant atteindre cinq millions de FCFA chacun.

Cette affaire intervient dans le cadre de la lutte contre le trafic des espèces protégées et leurs produits dérivés, un phénomène qui alimente le commerce illicite de la faune sauvage. La décision du Tribunal de grande instance d’Ewo permettra de déterminer les responsabilités individuelles dans ce dossier.