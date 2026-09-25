Congo-USA : Denis Sassou-N’Guesso échange avec le PDG de Gerald Group

Les échanges ont porté notamment sur le renforcement des investissements et de la présence économique américaine au Congo.

La coopération économique entre le Congo et les États-Unis était au cœur de la rencontre entre le chef de l’État congolais et le dirigeant de Gerald Group/Soremi. Denis Sassou-N’Guesso a reçu, jeudi 24 septembre à Brazzaville, Dean Craig, PDG du groupe, en présence d’Amanda Jacobsen, chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Congo.

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Les discussions ont principalement porté sur les perspectives de consolidation des investissements américains dans le pays. Elles s’inscrivent dans une volonté de renforcer les relations économiques entre Brazzaville et Washington, à travers notamment le développement des activités industrielles et minières.

Présent au Congo à travers Soremi, acteur du secteur minier, Gerald Group figure parmi les investisseurs étrangers engagés dans l’exploitation et la transformation des ressources minières du pays. Les échanges avec le président de la République ont ainsi permis d’aborder les possibilités d’accroître cette présence et de favoriser de nouvelles opportunités d’investissement.

La rencontre intervient dans un contexte où le Congo cherche à attirer davantage de capitaux privés et à diversifier son économie. Pour les autorités congolaises, le développement de partenariats avec des investisseurs internationaux constitue un levier important pour soutenir la croissance, renforcer le tissu industriel et créer davantage d’activités économiques.