Congo : le PEV à mi-parcours pour renforcer les performances vaccinales

Le Département du Niari accueille, du 8 au 10 septembre 2026, la Revue des performances du Programme élargi de vaccination (PEV).

Réunis à Dolisie, les responsables du Programme élargi de vaccination (PEV) passent au crible les performances enregistrées depuis le début de l’année 2026. Ces travaux sont placés sous la présidence du Pr Germain Henri Monabeka, Directeur général des Soins et Services de Santé (DGSSSa), assisté du Pr agrégé Jile Florient Mimiésse Monamou, directeur du PEV.

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Pendant trois jours, les participants examinent les principaux indicateurs de résultats à mi-parcours et évaluent le niveau d’atteinte des objectifs fixés pour 2026. Les échanges portent également sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités de vaccination ainsi que sur les mesures à prendre pour améliorer les performances au cours des prochains mois.

Cette revue constitue ainsi un cadre de dialogue et d’analyse destiné à identifier les actions prioritaires et à renforcer l’efficacité des interventions du PEV sur l’ensemble du territoire national. L’enjeu est notamment de consolider les acquis et de corriger les insuffisances susceptibles de freiner l’atteinte des objectifs de vaccination.

Outre les représentants de la direction du PEV, la rencontre réunit les directeurs départementaux des Soins et Services de Santé des quinze départements du Congo, la DISER, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNICEF, l’UGP-GAVI, AFENET et MDA prennent notamment part aux travaux.