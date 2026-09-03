BEPC 2026 : la Lékoumou arrive en tête, Congo-Oubangui ferme le classement

Avec un taux de réussite de 86,57 %, la Lékoumou s’impose comme le département le plus performant au BEPC 2026. À l’autre extrémité du classement, le Congo-Oubangui affiche 58,83 %.

Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) 2026 livrent également une photographie des performances scolaires par département en République du Congo. Sur les quinze circonscriptions recensées, la Lékoumou prend largement la tête avec 86,57 % de réussite, devançant le département de Nkén i-Alima, qui obtient 77,43 %.

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La Sangha complète le podium avec 77,37 %, talonnée par le Pool, quatrième avec 72,87 %. Le Kouilou se classe cinquième avec 72,74 %, tandis que les Plateaux occupent la sixième position avec 71,44 %.

Plus loin dans le classement, Brazzaville se positionne au septième rang avec 70,09 %, juste devant la Cuvette-Ouest, qui affiche 70,01 %. La Cuvette arrive en neuvième position avec 69,22 %, suivie du Niari, à 68,21 %.

Dans la seconde moitié du classement, le Djoué-Léfini réalise 66,48 %, devançant de peu la Bouenza, qui enregistre 66,46 %. La Likouala occupe la treizième place avec 64,21 %, tandis que Pointe-Noire, l’un des principaux pôles urbains et scolaires du pays, se classe quatorzième avec 63,65 %.

En dernière position, le Congo-Oubangui affiche un taux de réussite de 58,83 %.

La Lékoumou, locomotive du classement

Avec près de neuf candidats admis sur dix, la Lékoumou se distingue nettement dans ce palmarès. Son avance de plus de neuf points sur le deuxième département souligne l’écart de performance entre les différentes circonscriptions.

Ce classement constitue ainsi un indicateur intéressant pour apprécier les résultats du BEPC 2026 à l’échelle territoriale et pourrait alimenter la réflexion sur les conditions d’apprentissage, l’encadrement pédagogique et les moyens consacrés à l’éducation dans les différents départements.

Classement des départements

Lékoumou : 86,57 %

Nkén i-Alima : 77,43 %

Sangha : 77,37 %

Pool : 72,87 %

Kouilou : 72,74 %

Plateaux : 71,44 %

Brazzaville : 70,09 %

Cuvette-Ouest : 70,01 %

Cuvette : 69,22 %

Niari : 68,21 %

Djoué-Léfini : 66,48 %

Bouenza : 66,46 %

Likouala : 64,21 %

Pointe-Noire : 63,65 %

Congo-Oubangui : 58,83 %