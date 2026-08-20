Congo : Denis Sassou-N’Guesso s’accorde une pause de quinze jours en Turquie

Après une séquence politique et institutionnelle particulièrement dense, le président séjourne à Antalya, où il a entamé une période de repos de quinze jours avec son épouse.

Le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, a quitté Brazzaville le 19 août à destination d’Antalya, en Turquie, pour un séjour de quinze jours. Le chef de l’État est accompagné de son épouse, Antoinette Sassou N’Guesso.

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Cette parenthèse intervient au terme de plusieurs mois chargés. La campagne électorale, sa réélection à la tête du pays en mars dernier, ainsi que l’organisation des festivités marquant le 66e anniversaire de l’indépendance du Congo ont rythmé son agenda ces derniers mois.

À Antalya, Denis Sassou-N’Guesso s’accorde ainsi un temps de repos après cette intense séquence politique. Cette pause intervient toutefois dans un contexte où les grandes orientations de l’action gouvernementale ont été clairement réaffirmées.

Dans son message à la Nation du 14 août, à la veille de la fête nationale, le chef de l’État avait placé les célébrations du 15 août sous le thème « Objectif de développement : accélérons la marche ». Il avait notamment insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des réformes économiques et de poursuivre la transformation structurelle de l’économie nationale.

Le président avait ainsi réaffirmé plusieurs priorités liées au développement du Congo, faisant de l’accélération de la marche vers les objectifs économiques et sociaux fixés par les pouvoirs publics un enjeu majeur de son nouveau mandat.

Son séjour en Turquie constitue donc une pause dans son agenda, sans remettre en cause les orientations annoncées à la Nation. À son retour, le chef de l’État devrait retrouver un agenda marqué par la poursuite de la mise en œuvre des priorités de son programme, dans un contexte où l’accélération du développement économique figure parmi les principaux objectifs affichés par les autorités congolaises.