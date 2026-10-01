Congo : plus de 3,1 millions de moustiquaires distribuées

Elles ont été distribuées aux ménages dans le cadre de la campagne nationale de distribution de masse 2025-2026.

Déployée à l’échelle nationale, cette opération vise à renforcer la protection des populations contre le paludisme, une maladie dont la prévention repose notamment sur l’utilisation régulière de moustiquaires imprégnées.

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Avec l’appui du Fonds mondial, Catholic Relief Services (CRS) a accompagné le Ministère de la Santé et de la Population de la République du Congo dans la mise en œuvre de cette campagne. L’objectif : rapprocher cet outil de prévention essentiel des familles et contribuer à réduire leur exposition aux piqûres de moustiques vecteurs du paludisme.

La distribution de masse constitue ainsi un maillon important de la stratégie nationale de prévention. En permettant aux ménages de disposer de moustiquaires imprégnées, la campagne entend favoriser l’adoption d’un geste simple mais essentiel : dormir chaque nuit sous une moustiquaire correctement installée et utilisée.

Au-delà des chiffres, les plus de 3,1 millions de moustiquaires distribuées traduisent l’ampleur de l’effort engagé sur le terrain. La réussite de cette campagne repose toutefois aussi sur l’implication des communautés, appelées à utiliser régulièrement les moustiquaires et à maintenir les autres mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires.