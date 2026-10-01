Congo : 34 % de femmes confrontées à un problème de santé

Les femmes représentent 52,9 % de la population enquêtée et dirigent 33 % des ménages, selon le premier Livret sur les statistiques de genre de L’Institut national de la statistique (INS-Congo).

En République du Congo, 52,9 % de la proportion parmi la population enquêtée sont des femmes. Ce chiffre représentent plus de la moitié des personnes couvertes par l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) réalisée en 2022. Pourtant, seulement 33 % des ménages sont dirigés par des femmes, révèle le premier livret sur les statistiques de genre en République du Congo, publié officiellement le 28 septembre à Brazzaville par l’Institut national de la statistique (INS-Congo), avec l’appui de la Banque mondiale.

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Avec 52,9 %, les femmes sont majoritaires dans la population enquêtée, contre 47,1 % pour les hommes. Cette donnée met en évidence leur poids démographique dans la société congolaise. Mais cette majorité ne se traduit pas dans la même proportion au niveau des ménages. Une femme est à la tête de 33 % des ménages, soit environ un ménage sur trois.

Les chiffres sont également révélateurs dans le domaine de la santé. 34 % des femmes interrogées déclarent avoir connu un problème de santé au cours des quatre semaines précédant l’enquête. Chez les hommes, cette proportion s’établit à 25 %. L’écart atteint donc 9 points de pourcentage.

Ce résultat met en évidence une différence dans les problèmes de santé déclarés par les femmes et les hommes et souligne l’intérêt de disposer de statistiques ventilées par sexe pour mieux comprendre les réalités vécues par les femmes.

Élaboré à partir des données de l’EHCVM 2022, le livret analyse les écarts entre les femmes et les hommes dans plusieurs secteurs, notamment la démographie, la santé, l’éducation et l’emploi. Sa publication figure parmi les priorités du Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2026 de la Direction des statistiques démographiques et sociales de l’INS-Congo.

En mettant l’accent sur les données concernant les femmes, le document contribue à rendre plus visibles leur situation et leurs conditions de vie.