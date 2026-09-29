Congo : Alain Ndongo élu nouveau président de l’Ordre des architectes

Il a été élu samedi 26 septembre 2026à Brazzaville, à l’issue de l’assemblée générale élective de l’Ordre des architectes du Congo (OAC).

L’Ordre des architectes du Congo (OAC) a un nouveau visage à sa tête. Élu pour une durée de trois ans, renouvelable conformément aux dispositions de l’Ordre, Alain Ndongo aura pour mission de conduire les orientations de l’OAC et de poursuivre les actions en faveur de la promotion et de la valorisation de la profession d’architecte au Congo.

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Dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, le président élu sera accompagné par André Bitsené, désigné vice-président. L’équipe dirigeante sera également composée de Sandra Tchinianga, qui occupera le poste de secrétaire générale, tandis qu’Espérance Nkengué Bimangou assurera la gestion financière de l’institution en qualité de trésorière.

Les membres de l’assemblée générale ont par ailleurs porté leur choix sur Victor Kimpoutou pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes, chargé du suivi et du contrôle des opérations financières de l’Ordre.

Alain Ndongo succède ainsi à Antoine Beli Bokolojoué. La nouvelle équipe de l’OAC entame une nouvelle étape de son développement.