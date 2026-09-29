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Congo-Russie : de nouvelles perspectives pour renforcer la coopération bilatérale

La 8e session de la Commission intergouvernementale mixte s’est ouverte à Brazzaville pour évaluer les actions menées et définir de…

Publié par journaldebrazza.com
le: 29 septembre 2026
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La 8e session de la Commission intergouvernementale mixte s’est ouverte à Brazzaville pour évaluer les actions menées et définir de nouvelles perspectives de collaboration entre les deux pays.

 

La République du Congo et la Fédération de Russie entament une nouvelle étape dans le renforcement de leur partenariat. La 8e session de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, scientifique, technique et commerciale a débuté lundi 28 septembre avec une réunion technique des experts des deux pays.

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Pendant plusieurs jours, les experts vont examiner les avancées enregistrées dans les différents domaines de coopération et identifier les perspectives à venir. Les échanges porteront notamment sur des secteurs stratégiques tels que l’enseignement supérieur, la sécurité, la défense et les hydrocarbures.

Les travaux sont coprésidés par Siméon Ewongo, chef de la délégation des experts congolais, et Renat Aglioullin, chef de la délégation russe. Cette rencontre constitue une étape préparatoire avant la session ministérielle prévue le 30 septembre prochain.

Cette rencontre doit également permettre de consolider les acquis du partenariat entre Brazzaville et Moscou et de préparer les dossiers qui seront examinés lors de la session ministérielle du 30 septembre.

À l’ouverture des travaux, Siméon Ewongo a réaffirmé l’engagement des deux États à préserver la qualité de leurs relations bilatérales. Il a indiqué que cette session intervient deux ans après celle organisée à Moscou en septembre 2024, offrant ainsi l’occasion d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les deux parties.

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