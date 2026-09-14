CAN 2027 : le Congo veut éviter le huis clos face au Cameroun

À deux semaines de la rencontre entre les Diables rouges du Congo et les Lions indomptables du Cameroun, prévu le 29 septembre 2026 à Brazzaville, le stade Alphonse Massamba-Débat fait l’objet de travaux pour se conformer aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF).

Le Congo veut pouvoir compter sur son douzième joueur pour affronter le Cameroun. Mais à ce stade, la présence des supporters dans les tribunes du stade Alphonse Massamba-Débat reste conditionnée à la mise aux normes de l’enceinte sportive.

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À la suite d’une inspection, la CAF a relevé plusieurs manquements, notamment sur les questions liées à la sécurité. Des insuffisances qui pourraient contraindre les Diables Rouges à disputer cette importante rencontre à huis clos si elles ne sont pas corrigées dans les délais.

Face à cette situation, la Fédération congolaise de football (FECOFOOT) assure avoir pris les dispositions nécessaires. Des travaux sont actuellement en cours au stade afin de répondre aux exigences de l’instance faîtière du football africain.

Dans une communication, la FECOFOOT indique que ces travaux visent précisément à « répondre aux exigences de la CAF et éviter le huis clos ». L’objectif affiché est de permettre aux supporters congolais de remplir les tribunes et de soutenir massivement leur équipe nationale face aux Lions Indomptables.

Le rendez-vous du 29 septembre revêt une importance particulière dans la course à la qualification pour la CAN 2027. À domicile, les Diables Rouges espèrent donc évoluer dans un stade animé par leur public, plutôt que dans une enceinte privée de supporters.

La FECOFOOT reste ainsi mobilisée pour que le stade Alphonse Massamba-Débat soit en conformité avec les standards requis avant cette affiche très attendue entre le Congo et le Cameroun.