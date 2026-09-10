UBA Congo renforce sa gouvernance avec une nouvelle composition de son Conseil d’Administration

UBA Congo poursuit le renforcement de sa gouvernance avec l’intégration de quatre nouveaux administrateurs aux profils et expertises complémentaires, confirmant ainsi son ambition de consolider sa performance, sa solidité institutionnelle et son engagement en faveur d’une croissance durable.

UBA Congo a tenu, le jeudi 03 septembre 2026, sous la Présidence de Monsieur Hilarion Victor BOUNSANA, Président du Conseil d’Administration, une session du Conseil d’Administration au titre du troisième trimestre 2026, à l’hôtel Hilton Brazzaville – Les Tours Jumelles.

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Cette session a notamment permis de réunir les membres du Conseil autour des principaux enjeux stratégiques de la Banque et de présenter sa nouvelle composition, marquée par l’arrivée de six (06) nouveaux administrateurs.

Cette évolution vient renforcer un Conseil doté d’une diversité d’expériences et de compétences dans des domaines clés tels que la banque et la finance, l’investissement, le droit, l’audit, la gestion des risques, la stratégie et le management.

Une nouvelle dynamique au service de la gouvernance

UBA Congo accueille au sein de son Conseil d’Administration :

M. Ntoudi MOUYELO KATOULA , Administrateur Non Exécutif ;

, Administrateur Non Exécutif ; M. Patrick Robert NTSIBAT , Administrateur Non Exécutif ;

, Administrateur Non Exécutif ; M. Thierry Guy Arsène BOUMBA ZAOU , Administrateur Indépendant Non Exécutif et Président du Comité d’Audit ;

, Administrateur Indépendant Non Exécutif et Président du Comité d’Audit ; M. Daniel Ifeanyichukwu Okeke , Administrateur Exécutif ;

, Administrateur Exécutif ; M. Sandrine Carmelle BABADY , Administratrice Exécutive ;

, Administratrice Exécutive ; M. Mariam YAGO TOURE, Administratrice Exécutive.

Ces nominations viennent enrichir la gouvernance de UBA Congo par des expertises diversifiées et complémentaires, en cohérence avec les exigences d’une institution financière moderne et avec les ambitions de développement de la Banque.

Des profils à forte valeur ajoutée

Ntoudi Mouyelo Katoula dispose de vingt années d’expérience en tant que cadre dirigeant dans plusieurs centres financiers internationaux en Europe et en Asie. Spécialiste de la gestion des risques et de la structuration d’entités d’investissement, il est titulaire d’un Master en Banque et Finance de la Luxembourg School of Finance. Il exerce actuellement les fonctions de Chief Executive Officer de Pawatech Africa (Mchezo). Patrick Robert Ntsibat, Directeur Général du Fonds National d’Employabilité et d’Apprentissage (FONEA Congo), possède une solide expérience internationale dans les domaines de la finance et de la comptabilité. Son parcours l’a notamment conduit à exercer des responsabilités managériales au sein d’Airtel, Tigo et Helios Towers. Il est titulaire d’un Bachelor en Finance et Comptabilité de l’Institut Supérieur de Gestion du Congo et bénéficie d’une accréditation CEMAC en qualité d’expert-comptable. Thierry Guy Arsène Boumba Zaou apporte au Conseil plus de vingt années d’expérience en audit et gestion des risques. Son parcours comprend des responsabilités dans l’audit interne, le contrôle et la gestion des risques, notamment au sein de COGELO, BRASCO et MTN Congo, où il a également exercé les fonctions de Directeur Général. Titulaire de plusieurs diplômes en finance, économie et gestion des risques, il assure la présidence du Comité d’Audit. Daniel Ifeanyichukwu Okeke est un banquier et expert en investissement cumulant plus de trois décennies d’expérience. Son parcours couvre notamment la banque, la banque d’affaires, la stratégie, le conseil aux entreprises et le management. Il a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de UBA et a également été Group Executive Director de Heirs Holdings. Diplômé de Harvard Business School et de l’IMD de Lausanne, il apporte au Conseil une solide expérience panafricaine en matière de leadership et de développement des affaires.

Mme Sandrine Carmelle Babady Diplômée de l’ITB, Madame Sandrine Babady possède une solide expérience bancaire, débutée hors du groupe sur des fonctions Corporate. Elle rejoint UBA Congo en 2016, où elle exerce jusqu’en 2024 comme Directrice de la Banque des Grandes Entreprises. Elle est nommée en Juillet 2026, Directrice Générale Adjointe de UBA Congo et Administratrice exécutive.

Mme Mariam Yago Toure est une dirigeante bancaire forte de près de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Après une première partie de carrière hors du groupe, elle rejoint UBA Burkina en 2009, où elle occupe plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de Directrice de la Banque de Détail. Elle rejoint UBA Congo en décembre 2024 comme Directrice Générale Adjointe, avant d’être nommée Directrice Générale en avril 2026 et Administratrice exécutive. Titulaire d’un MBA et de plusieurs diplômes en gestion et techniques bancaires, elle est également Chevalier de l’Ordre du Mérite du Burkina Faso.

Une gouvernance au cœur de la stratégie de UBA Congo

À travers cette nouvelle composition, UBA Congo réaffirme l’importance accordée à une gouvernance robuste, responsable et fondée sur la complémentarité des expertises et la prise en compte de la problématique du genre.

La diversité des parcours réunis au sein du Conseil constitue un levier important pour accompagner les orientations stratégiques de la Banque, renforcer la gestion des risques, soutenir la création de valeur et poursuivre l’amélioration de l’expérience client.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision de UBA Congo : être une institution bancaire de référence, innovante, performante et engagée aux côtés de ses clients et de l’économie congolaise.

UBA Congo rend hommage à M. Gbandi Bel-Gaza Beyina

Cette évolution de la composition du Conseil est également l’occasion pour UBA Congo d’exprimer sa reconnaissance à M. Gbandi Bel-Gaza Beyina, qui quitte ses fonctions d’Administrateur au sein de la Banque.

UBA Congo tient à saluer son engagement, sa disponibilité ainsi que sa contribution au développement et à la gouvernance de l’institution au cours de son mandat.

La Banque lui adresse ses sincères remerciements et lui souhaite pleine réussite dans la poursuite de son parcours professionnel et la réalisation de ses futurs projets.

Une ambition renouvelée

Avec cette nouvelle étape de sa gouvernance, UBA Congo entend poursuivre sa trajectoire de croissance et de transformation, en s’appuyant sur une gouvernance forte, une expertise diversifiée et une vision résolument tournée vers l’avenir.

« Ensemble, continuons à bâtir une UBA Congo plus forte, plus performante et résolument tournée vers l’avenir. »

À propos de UBA Congo

UBA Congo est une filiale de United Bank for Africa (UBA), groupe bancaire panafricain présent sur 20 marchés du continent africain ainsi qu’à l’international (France, Angleterre, Etats-Unis, Emirats Arabe Unis). À travers ses solutions bancaires et digitales, UBA Congo accompagne les particuliers, les entreprises et les institutions dans leurs projets et contribue au développement de l’économie congolaise.