Royal Air Maroc prépare son retour sur le marché congolais

Les autorités congolaises et marocaines travaillent à lever les dernières contraintes techniques avant le retour de la compagnie à Brazzaville et Pointe-Noire.

Le retour de Royal Air Maroc (RAM) dans le ciel congolais se précise. Sans qu’une date officielle de reprise n’ait encore été communiquée, les discussions entre les autorités des deux pays se poursuivent afin de finaliser les conditions nécessaires à la relance des vols de la compagnie marocaine vers le Congo.

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Cette perspective était au cœur de l’audience accordée, le 8 septembre à Brazzaville, par le ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Josué Rodrigue Ngouonimba, au nouveau directeur général de Royal Air Maroc au Congo, Fouad Razak. Celui-ci a été présenté au membre du gouvernement congolais par l’ambassadrice du Maroc en République du Congo, Najoua El Berrak.

Les échanges ont principalement porté sur les conditions techniques et opérationnelles devant permettre à la compagnie de renouer avec ses liaisons vers Brazzaville et Pointe-Noire, après plusieurs mois d’interruption.

Pour l’heure, aucune date officielle n’a été annoncée. Les autorités congolaises et la direction locale de Royal Air Maroc doivent encore poursuivre les échanges afin de finaliser les derniers réglages.

Le retour de la compagnie marocaine dépendra ainsi de l’aboutissement de ces discussions techniques. Une fois les conditions réunies, Brazzaville et Pointe-Noire pourraient de nouveau être intégrées au programme de vols de Royal Air Maroc.