Protection sociale : le Congo explore des pistes de coopération avec l’Union européenne

La ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a échangé le 7 septembre à Brazzaville avec l’ambassadrice de l’Union européenne au Congo, Anne Marchal, autour des perspectives de coopération dans le domaine de la protection sociale.

Cette rencontre entre les deux personnalités ouvre la voie à de possibles collaborations entre le Congo et l’Union européenne pour renforcer les politiques de protection sociale dans le pays.

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Au cours des échanges, les deux responsables ont notamment évoqué l’intérêt pour le Congo de s’inspirer de l’expérience et du savoir-faire développés par les pays membres de l’Union européenne en matière de protection sociale. L’objectif est de mieux appréhender les mécanismes et les pratiques susceptibles de contribuer à l’amélioration des dispositifs existants.

Pour le gouvernement congolais, cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer les réponses apportées aux besoins des populations en matière de sécurité et de prévoyance sociales. Les expériences européennes pourraient ainsi constituer une source d’inspiration dans la réflexion sur l’évolution des politiques publiques dans ce secteur.

La rencontre entre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas et Anne Marchal traduit, plus largement, la volonté des deux parties d’identifier des domaines d’intérêt commun et de poser les bases d’une coopération plus étroite.

Les éventuelles collaborations pourraient porter sur le partage d’expériences, le renforcement des capacités et l’échange de bonnes pratiques, afin d’accompagner le Congo dans ses efforts pour consolider son système de protection sociale.