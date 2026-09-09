Congo : plus de 1 400 nouvelles entreprises créées au deuxième trimestre 2026

C’est ce qui ressort du bulletin statistique du deuxième trimestre 2026 de l’Agence congolaise pour la création des entreprises (ACPCE).

Le mouvement entrepreneurial se poursuit en République du Congo. Au deuxième trimestre 2026, pas moins de 1 485 entreprises ont été enregistrées auprès de l’Agence congolaise pour la création des entreprises. Ces chiffres, contenus dans le bulletin statistique publié par l’ACPCE, montrent une dynamique soutenue de création d’activités économiques.

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Les entreprises individuelles dominent largement les créations, représentant 73,3 % du total. Elles sont suivies par les sociétés de personnes, qui comptent pour 24,2 %, tandis que les sociétés de capitaux ne représentent que 2,6 % des nouvelles structures enregistrées.

Au-delà du nombre d’entreprises créées, les perspectives économiques affichées sont également significatives. Les 1 485 nouvelles structures prévoient de générer 3 255 emplois et de réaliser un chiffre d’affaires cumulé de plus de 22 milliards de FCFA.

Le bulletin de l’ACPCE met par ailleurs en lumière le profil des porteurs de projets. Près de 95 % des créateurs ou dirigeants d’entreprises exerçaient déjà une activité professionnelle ou disposaient d’un emploi avant de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Cette donnée suggère que la création d’entreprise intervient, dans la plupart des cas, après une première expérience dans le monde professionnel. Elle peut ainsi traduire la volonté de certains actifs de transformer leur expérience ou leurs compétences en activités entrepreneuriales, tout en recherchant davantage d’autonomie économique.

Ces statistiques constituent également un indicateur de la vitalité du secteur privé congolais. Reste désormais à transformer les intentions affichées par ces nouvelles entreprises en activités durables, capables de consolider les emplois annoncés et de contribuer davantage à la diversification de l’économie nationale.