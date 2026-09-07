Congo : Anatole Collinet Makosso inspecte cinq chantiers majeurs

Le Premier ministre a effectué, le 4 septembre, une tournée de contrôle de plusieurs chantiers en cours à Brazzaville. Il s’est rendu sur cinq sites afin d’évaluer l’état d’avancement des travaux et leur impact attendu.

Première étape de cette visite, le centre de maintenance des aéronefs en construction à l’aéroport international Maya-Maya. Financé à hauteur de plus de 20,2 milliards de FCFA, le projet affiche un taux d’exécution de plus de 65 %. Présenté comme le premier du genre dans la sous-région, ce centre doit permettre d’assurer sur place la maintenance et l’entretien des avions. À terme, il pourrait également accueillir les aéronefs des compagnies de la sous-région.

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La délégation s’est ensuite rendue au Centre de formation et de recherches en arts dramatiques (Cefrad), un édifice historique construit en 1904 et qui s’était effondré en 2018 en raison de son vieillissement. Les travaux de rénovation ont permis de remettre le bâtiment en état, notamment son emblématique salle de spectacles.

Dans le 6e arrondissement de Brazzaville, à Talangaï, le Premier ministre a également inspecté le chantier d’assainissement et de drainage de la rivière Tsiémé. Le projet prévoit l’aménagement de 3,5 kilomètres de berges, entre le fleuve Congo et le pont de la Tsiémé, ainsi que la réalisation de deux voies de circulation de part et d’autre de la rivière.

La tournée s’est poursuivie avec la visite des installations solaires en construction au Brazza Mall, à Ouenzé, d’une capacité de 1,5 mégawatt. Le site doit contribuer à l’alimentation énergétique du centre commercial. Un autre projet solaire a été inspecté au stade de la Concorde de Kintélé. D’une capacité de 12 mégawatts, il est destiné à alimenter notamment le Centre international de conférences de Kintélé et les Tours jumelles de Mpila.