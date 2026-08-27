Diables rouges : le sélectionneur dévoile les contours de la préparation des prochaines échéances

À l’approche des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), le sélectionneur des Diables rouges a fait le point sur la préparation de son équipe.

Le sélectionneur des Diables rouges, Claude le Roy a animé, le 26 août, une conférence de presse au siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), en marge du premier stage consacré aux joueurs locaux. Face aux journalistes, il a détaillé les différents aspects de la préparation de la sélection congolaise avant ses deux premières rencontres des éliminatoires de la CAN, prévues fin septembre et début octobre.

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Ce premier regroupement constitue une étape importante dans la constitution du groupe appelé à défendre les couleurs nationales. Il doit notamment permettre au staff technique d’évaluer les joueurs évoluant dans le championnat local et d’identifier ceux susceptibles d’intégrer la sélection pour les prochaines échéances internationales.

Le technicien a également évoqué les enjeux liés aux deux premières journées des éliminatoires. Les Diables rouges seront successivement opposés à la Namibie puis au Cameroun. Deux rendez-vous qui s’annoncent déterminants pour lancer la campagne sur de bonnes bases et engranger les premiers points dans la course à la qualification.

Au-delà de l’aspect purement sportif, le sélectionneur entend mettre à profit cette période de préparation pour travailler sur la cohésion du groupe, les automatismes et les options tactiques à mettre en place. Le stage des locaux constitue ainsi un premier laboratoire avant la constitution du groupe définitif appelé à disputer les rencontres internationales.

Avec ces deux premières sorties en ligne de mire, le staff technique dispose désormais de quelques semaines pour affiner ses choix et préparer une équipe compétitive.