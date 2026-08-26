Indépendance du Congo : AGL Congo et Congo Terminal célèbrent l’esprit d’équipe

Le 15 août 2026, Africa Global Logistics (AGL) Congo et Congo Terminal ont réuni leurs collaborateurs pour célébrer le 66ème anniversaire de l’indépendance du Congo. Un moment festif et fédérateur, rendant hommage au pays ainsi qu’aux femmes et aux hommes qui font vivre le Groupe au quotidien, à l’image de l’ancrage local et de l’esprit d’équipe qui unissent les collaborateurs.

Alors que les activités logistiques contribuent fortement au développement économique du Congo, cette célébration a été l’occasion de mettre en lumière une conviction profonde : derrière chaque opération, chaque projet et chaque performance, il y a avant tout des femmes et des hommes engagés.

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Les festivités ont débuté par des discours d’ouverture de Cynthia Ouattara, Directrice Administrative et Financière Pays Africa Global Logistics Congo et Kèhindé Salami, Directeur Technique Congo Terminal. À travers leurs interventions, ils ont souligné combien ces moments incarnent les valeurs qui animent AGL au quotidien : l’humilité et la solidarité qui rapprochent les collaborateurs en dehors du cadre professionnel habituel, l’agilité qui nourrit des liens toujours plus forts et la passion d’entreprendre qui unit chacun autour d’un même sentiment d’appartenance à la communauté du Groupe.

« La fête de l’Indépendance est un moment qui nous rassemble autour de notre histoire et de notre identité mais aussi autour d’un engagement commun : celui de faire de la logistique un véritable moteur de développement pour le Congo » a souligné Cynthia Ouattara, DAF Pays Africa Global Logistics Congo.

Du côté de Congo Terminal, cette célébration a également été l’occasion de rappeler l’importance du collectif et de la proximité entre les équipes dans un contexte de transformation majeure pour le port.

« Cette célébration agit comme un véritable tremplin, consolidant la cohésion de nos équipes face aux défis de demain. Avec la mise en exploitation prochaine du môle Est, la croissance des volumes manutentionnés au port va s’accélérer contribuant ainsi au développement économique de toute la sous-région » a déclaré Kèhindé Salami, Directeur Technique Congo Terminal.