Congo-Mine : LMC accélère le développement de son projet de Mboukoumassi

Le ministre des Industries minières et de la Géologie, Urbain Fiacre Opo, a effectué récemment une visite de terrain sur le site de la société Luyuan des Mines Congo (LMC), à Mpili, dans le département du Kouilou. Cette descente visait notamment à apprécier l’état d’avancement des travaux liés au permis d’exploitation de Mboukoumassi.

Situé à environ 35 km de Pointe-Noire, le chantier de LMC constitue l’un des sites miniers en développement dans le département du Kouilou. La société chinoise mène ses activités sur une superficie de 242 km², dans le cadre du permis d’exploitation de Mboukoumassi qui lui a été attribué.

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Au cours de sa visite, le ministre Urbain Fiacre Opo a pu s’enquérir de l’évolution des travaux et des différentes opérations engagées par l’entreprise. Cette descente sur le terrain s’inscrit dans le cadre du suivi des activités minières et du respect des engagements liés à l’exploitation du permis.

Pour le gouvernement, l’enjeu est de veiller à ce que la mise en valeur des ressources minières du pays s’effectue dans le respect de la réglementation en vigueur, tout en favorisant les retombées économiques et sociales pour les populations locales.

Le développement du projet de Mboukoumassi intervient alors que le Congo entend renforcer la contribution du secteur minier à la diversification de son économie. Le suivi régulier des projets en cours apparaît ainsi comme un levier pour accompagner les investisseurs, mais aussi pour s’assurer de la conformité des opérations aux exigences du secteur.