Congo : un grumier se renverse à l’entrée de Dolisie

Un camion grumier chargé de bois s’est renversé mercredi 19 août, en fin de journée au rond-point des « 4 points cardinaux », à l’entrée de Dolisie. La vitesse et un mauvais arrimage de la remorque seraient à l’origine de l’accident.

L’accident s’est produit alors que le camion, en provenance de l’axe Louvakou, se dirigeait vers une aire de déchargement située en périphérie de Dolisie. À la sortie du rond-point des « 4 points cardinaux », le véhicule a basculé sur le côté avant de se coucher sur la chaussée.

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Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le conducteur aurait abordé le virage à une vitesse excessive. La masse de la cargaison transportée aurait ensuite accentué la poussée du véhicule, rendant difficile sa stabilisation dans le virage.

À cela s’ajouterait, selon des témoins, un possible mauvais arrimage de la remorque. La charge de bois aurait ainsi contribué au déséquilibre de l’ensemble, jusqu’au renversement du camion.

L’accident n’a, à ce stade, fait état d’aucun bilan humain dans les informations disponibles. Il rappelle toutefois les risques liés au transport des grumes, notamment sur les axes urbains et aux abords des carrefours où la vitesse et le poids des chargements peuvent aggraver les conséquences d’une perte de contrôle.

Les circonstances exactes de l’accident devront être établies par les services compétents.