Congo : le CEPE supprimé, le passage du CM2 en 6e bientôt réformé

Dès juin prochain, les élèves devraient passer directement du CM2 à la 6e, à la faveur de la suppression du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE).

La réforme du système éducatif congolais se précise. À l’occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, effective depuis le 1er octobre, le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a annoncé la mise en œuvre prochaine d’un nouveau dispositif pour le passage du primaire au secondaire.

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« Avec la suppression du Certificat d’études primaires élémentaires, en juin prochain nous appliquerons le nouveau format par lequel les élèves passeront du CM2 au 6e », a déclaré le ministre, après avoir constaté l’effectivité de la rentrée des classes.

La suppression du CEPE doit permettre de mettre en place ce nouveau format de passage entre le CM2 et la classe de 6e dès juin prochain.D’autres changements sont également annoncés pour la nouvelle année scolaire. Selon Jean Luc Mouthou, les équipes travaillent déjà à la préparation de ces réformes, dans l’attente de leur promulgation.

Parmi les principales mesures figure notamment le renforcement de l’enseignement préscolaire, qui devrait désormais devenir obligatoire. Cette disposition s’inscrit dans la volonté affichée par les autorités de faire évoluer l’organisation du système éducatif dès les premières années de scolarisation.

Ces différentes réformes devraient donc progressivement modifier le parcours des élèves congolais, du préscolaire jusqu’à l’entrée au collège.