Congo-Russie : Brazzaville et Moscou veulent accélérer leur coopération économique

Réunis à Brazzaville dans le cadre de la huitième session de la Commission mixte russo-congolaise, les deux pays ont arrêté les grandes lignes d’un plan global de coopération pour la période 2026-2028.

La coopération russo-congolaise était au cœur des échanges, ce 30 septembre à Brazzaville, entre le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, et le premier vice-ministre russe de l’Énergie, Pavel Yourievitch Sorokine, également coprésident de la huitième session de la Commission mixte russo-congolaise.

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Cette rencontre intervient au terme de travaux consacrés à l’évaluation des relations bilatérales et à l’identification de nouveaux domaines de coopération pour les prochaines années.

Le nouveau plan de coopération économique couvre la période 2026-2028 et prévoit plusieurs projets dans des secteurs considérés comme prioritaires par les deux parties. L’énergie, l’agriculture, la santé et les transports figurent notamment parmi les domaines concernés.

À travers cette feuille de route, Brazzaville et Moscou entendent renforcer les échanges économiques et favoriser la mise en œuvre de projets concrets. L’objectif affiché est également de consolider les liens entre les deux pays en élargissant la coopération à différents secteurs de l’économie.

À l’issue de son entretien avec le chef de l’État congolais, Pavel Yourievitch Sorokine a souligné la portée du plan global de coopération économique 2026-2028. Le responsable russe l’a présenté comme une nouvelle étape dans le développement des relations économiques entre le Congo et la Russie.

La huitième session de la Commission mixte russo-congolaise apparaît ainsi comme un cadre destiné à donner davantage de contenu au partenariat entre les deux pays. La prochaine étape sera désormais de traduire les engagements annoncés en projets et en réalisations concrètes dans les secteurs retenus.