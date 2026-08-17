Archives audiovisuelles : une cagnotte pour sauver la mémoire de Télé-Congo

Une cagnotte lancée le 15 août entend mobiliser 1,435 million de FCFA pour engager des travaux d’urgence sur la toiture des anciens locaux de Télé-Congo, où sont conservées les archives audiovisuelles.

À l’heure où le Congo célèbre son histoire et son patrimoine, une initiative entend préserver une partie de sa mémoire audiovisuelle. La Maison des archives a lancé, le 15 août, à l’occasion du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Congo, une campagne de mobilisation de fonds destinée à contribuer à la sauvegarde des archives conservées dans les anciens locaux de Télé-Congo.

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Prévue sur un mois, jusqu’au 15 septembre, cette cagnotte vise à réunir 1 435 000 FCFA, nécessaires au financement d’une première intervention d’urgence sur la toiture du bâtiment. La dégradation de celle-ci fait peser un risque sur les documents et supports audiovisuels qui y sont conservés, témoins de plusieurs décennies de l’histoire du pays.

Pour atteindre cet objectif, la Maison des archives mise sur une mobilisation citoyenne. Le dispositif repose sur 718 contributions de 2 000 FCFA, soit un montant total de 1 436 000 FCFA, légèrement supérieur à la somme recherchée.

Au-delà de la collecte de fonds, l’initiative pose la question de la préservation du patrimoine audiovisuel congolais. Reportages, émissions, images d’archives et autres documents produits au fil des années constituent autant de traces de la vie politique, sociale et culturelle du pays.

En lançant cette campagne à la date anniversaire de l’indépendance, la Maison des archives entend ainsi associer la célébration de l’histoire nationale à une action concrète en faveur de sa conservation. Chaque contribution, même modeste, est appelée à participer à la sauvegarde de cette mémoire collective.

La campagne se poursuit jusqu’au 15 septembre 2026, avec l’ambition de réunir les fonds nécessaires à cette première intervention et, au-delà, de contribuer à la préservation durable des archives audiovisuelles de Télé-Congo.