Congo : Denis Sassou Nguesso et Mahmoud Ali Youssouf au chevet des grands enjeux africains

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a été reçu en audience à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso.

En visite à Brazzaville, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, s’est entretenu avec le président de la République Denis Sassou Nguesso, autour des principaux défis auxquels le continent africain est confronté.

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Au cœur des discussions figuraient notamment la situation sécuritaire et politique dans la région du Sahel ainsi que les développements dans la région des Grands Lacs. Les deux responsables ont également échangé sur la question du financement de l’Union africaine, un enjeu déterminant pour renforcer l’autonomie et la capacité d’action de l’organisation continentale.

La situation en Libye a également occupé une place importante dans les échanges. En sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso a évoqué avec le président de la Commission les efforts engagés en faveur de la réconciliation et de la stabilité dans ce pays d’Afrique du Nord.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la persistance de plusieurs foyers de tension sur le continent et la nécessité, pour l’Union africaine, de renforcer ses mécanismes de prévention et de résolution des conflits.

À l’issue de l’audience, Mahmoud Ali Youssouf a exprimé sa gratitude au chef de l’État congolais pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à l’occasion des célébrations de l’indépendance de la République du Congo.