Congo : Denis Sassou-N’Guesso rend hommage à Émile Mabonzo

Le président de la République s’est incliné, le 23 septembre à Brazzaville, devant la dépouille de l’ancien ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, décédé récemment.

Au palais des congrès, le chef de l’État Denis Sassou N’Guesso a rendu un dernier hommage à celui qui a consacré une partie de son parcours au service de la République. Ce moment de recueillement s’est déroulé en présence de membres du gouvernement, de personnalités publiques, de proches et de connaissances du défunt.

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Ancien ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Émile Mabonzo a occupé des responsabilités au sein de l’administration publique et du gouvernement congolais, notamment dans les domaines liés au développement industriel et à la promotion du secteur privé.

Le président Denis Sassou-N’Guesso a salué la mémoire d’un ancien collaborateur et exprimé sa solidarité à la famille du disparu en cette période de deuil.

Le Congo rend ses derniers honneurs à une figure ayant participé à la conduite de l’action publique dans le pays.