Congo : le gouvernement prépare l’acquisition de 414 000 compteurs intelligents

L’opération, menée avec l’appui du Projet d’amélioration des services d’électricité (PASEL), financé par la Banque mondiale, vise notamment à renforcer la gestion de la consommation et la qualité du service.

Le gouvernement s’oriente vers l’acquisition de 414 000 compteurs intelligents, dans le cadre des actions engagées pour améliorer les performances du réseau électrique national.

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Portée en partenariat avec le Projet d’amélioration des services d’électricité (PASEL), cette initiative bénéficie du financement de la Banque mondiale. Elle s’inscrit dans une dynamique visant à doter le secteur d’outils plus modernes, capables de faciliter le suivi de la consommation et la gestion du réseau.

Avant le lancement proprement dit du marché, une consultation préliminaire avec les entreprises susceptibles de soumissionner a été organisée. Cette étape doit permettre aux parties prenantes de mieux cerner les capacités du marché et d’identifier les conditions susceptibles d’optimiser la procédure de passation.

Avec ce volume de 414 000 compteurs, l’opération représente un marché d’envergure pour la modernisation des infrastructures électriques. Au-delà du renouvellement des équipements, l’introduction de compteurs intelligents devrait contribuer à améliorer la connaissance des consommations et à renforcer l’efficacité de la gestion du réseau.

Pour les autorités, l’enjeu est également de disposer d’un système de comptage davantage adapté aux exigences actuelles du secteur de l’électricité. La préparation minutieuse du processus d’acquisition apparaît ainsi comme une étape déterminante avant le déploiement de ces nouveaux équipements.

À terme, cette modernisation doit contribuer à améliorer les services fournis aux usagers et à renforcer les performances du système électrique national, conformément aux objectifs du PASEL et aux engagements pris avec la Banque mondiale.