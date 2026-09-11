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Passeports : une mission d’enrôlement du ministère de l’intérieur prévue à berlin et varsovie

Une équipe du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation se rendra à Varsovie, en Pologne, puis à Berlin, en…

Publié par journaldebrazza.com
le: 11 septembre 2026
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Une équipe du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation se rendra à Varsovie, en Pologne, puis à Berlin, en Allemagne, du 12 au 18 septembre 2026, pour procéder à l’enrôlement des Congolais désireux d’obtenir un passeport.

 

Les Congolais établis en Allemagne et dans les pays relevant de la juridiction de l’ambassade du Congo en Allemagne pourront prochainement effectuer leurs démarches de demande de passeport sans avoir à se déplacer au Congo. Une mission du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation est en effet programmée à Berlin et Varsovie du 12 au 18 septembre 2026.

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Selon un communiqué de l’ambassade de la République du Congo en République fédérale d’Allemagne, cette mission est consacrée à l’enrôlement des compatriotes souhaitant établir un passeport ordinaire ou un passeport de service.

Les opérations débuteront le 12 septembre à Varsovie, en Pologne. Elles se poursuivront du 14 au 18 septembre à l’ambassade du Congo à Berlin, située au Wallstrasse 69, 10179 Berlin.

Pour se faire enrôler, les demandeurs devront constituer un dossier comprenant une photocopie de la carte consulaire, deux photocopies de l’acte de naissance, une photocopie de l’ancien passeport lorsqu’il est disponible et quatre photos d’identité. Pour les demandeurs mineurs, une autorisation parentale est également requise.

Le coût de l’établissement du passeport est fixé à 120 euros, tandis que la carte consulaire est délivrée moyennant 8 euros.

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