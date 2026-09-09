Congo-France : Denis Sassou N’Guesso reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron

Le président de la République du Congo, a été reçu mercredi 9 septembre 2026 à l’Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Cette rencontre intervient en marge du premier Sommet international sur l’espace, organisé à Paris les 9 et 10 septembre.

À quelques heures de l’ouverture du premier Sommet international sur l’espace, Paris a accueilli une rencontre au sommet entre les présidents Denis Sassou N’Guesso et Emmanuel Macron. Le chef de l’État congolais a été reçu ce mercredi 9 septembre à l’Élysée par le président français, dans le cadre de sa présence à Paris.

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Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par l’organisation, les 9 et 10 septembre au Grand Palais, du premier Sommet international consacré à l’avenir de l’espace. Près de 120 délégations étrangères sont attendues à ce rendez-vous qui réunit chefs d’État et de gouvernement, représentants d’organisations internationales, scientifiques, astronautes, industriels et autres acteurs du secteur spatial.

Au-delà de la conquête spatiale, les discussions du sommet portent notamment sur la gouvernance de l’espace, la coopération internationale, les enjeux scientifiques et industriels, ainsi que les questions de sécurité et de développement durable. L’objectif affiché par la France est de favoriser un dialogue international autour d’un usage sûr et durable de l’espace extra-atmosphérique.

La participation du président congolais à cette rencontre place ainsi le Congo parmi les pays africains représentés dans les discussions sur les grandes évolutions du secteur spatial. Un domaine dont les applications dépassent désormais largement la seule exploration : télécommunications, observation de la Terre, navigation, agriculture, santé, gestion des catastrophes ou encore accès aux services numériques reposent de plus en plus sur les technologies spatiales.

Pour Paris, ce sommet constitue également un rendez-vous stratégique destiné à renforcer la coopération internationale et à favoriser l’émergence d’une vision commune face aux mutations rapides du secteur. Environ 2 000 participants sont annoncés au Grand Palais, où doivent se croiser responsables politiques, chercheurs, industriels, investisseurs et acteurs de la communauté spatiale.