Congo-Brazzaville : le FMI maintient la pression sur la dette publique

Le Fonds monétaire international appelle Brazzaville à poursuivre un ajustement budgétaire important et durable pour préserver la soutenabilité de la dette.

La République du Congo fait toujours face à d’importantes contraintes financières. Selon le diagnostic du FMI, le niveau élevé de la dette publique continue de limiter les marges de manœuvre du gouvernement, alors que l’apparition de nouveaux arriérés témoigne de tensions persistantes dans la gestion des finances publiques.

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Le Fonds maintient ainsi la dette congolaise dans une situation de « distress », qui traduit un risque élevé de difficultés liées au remboursement des engagements financiers. Pour autant, l’institution ne considère pas la dette du Congo comme irrémédiablement insoutenable. Sa soutenabilité reste envisageable, mais elle dépend de la mise en œuvre effective de mesures d’assainissement budgétaire.

Pour Brazzaville, la priorité consiste désormais à rétablir progressivement des marges de manœuvre financières. Cela passe notamment par une meilleure maîtrise des dépenses publiques, la mobilisation des recettes et la poursuite des efforts de règlement des arriérés.

Le FMI insiste surtout sur la nécessité d’un ajustement budgétaire significatif et durable. Autrement dit, les mesures prises ne doivent pas se limiter à des actions ponctuelles. Elles doivent permettre de réduire durablement les déséquilibres des finances publiques et de renforcer la capacité de l’État à honorer ses engagements.

Cette situation intervient alors que les conditions de financement sont devenues plus difficiles dans la sous-région. Le recours au marché régional des titres publics offre moins de marges qu’auparavant, ce qui rend plus délicate la mobilisation de nouvelles ressources pour financer les besoins de l’État.

Le Congo se retrouve donc face à une équation complexe, celle de restaurer ses équilibres budgétaires, réduire ses arriérés et contenir sa dette, tout en préservant les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’État et au financement de l’économie.