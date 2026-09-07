Môle Est : sur 230 mètres, Congo Terminal arme la façade nord du quai contre la mer

Les travaux de protection d’enrochement du quai du Môle Est portant sur 230 mètres sont désormais achevés. En parallèle, Congo Terminal a construit un retour de quai sur 70 mètres, complétant ainsi la structure de cette nouvelle infrastructure portuaire.

L’enrochement n’est pas un simple habillage : c’est un rempart. Disposé au pied du quai, il absorbe l’énergie de la houle, limite l’érosion du littoral et protège durablement la structure portuaire des assauts répétés de la mer. Sur 230 mètres, cet ouvrage renforce la stabilité du quai et sécurise, pour les décennies à venir, l’ensemble des opérations qui s’y dérouleront. Le retour de quai de 70 mètres, quant à lui, vient consolider la jonction entre les différents ouvrages du Môle Est, garantissant une continuité structurelle indispensable à la solidité et à la cohérence de l’ensemble de la plateforme.

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« Avec le Môle Est, nous ne construisons pas seulement un quai : nous bâtissons une plateforme portuaire pensée pour les générations présentes et futures. Chaque ouvrage livré garantit au pays des infrastructures portuaires viables, capables de répondre aux exigences de génie civil les plus strictes du monde portuaire » soutient Pierre-Louis SAPIN, Directeur Congo Terminal Projet Môle Est.

Ces travaux ont été conduits en veillant à limiter leur impact sur l’écosystème littoral. Le recours à l’enrochement, technique reconnue pour sa capacité à s’intégrer naturellement au milieu marin, permet de recréer des habitats favorables à la biodiversité locale tout en assurant une protection efficace contre l’érosion côtière. Une approche qui concilie ambition industrielle et responsabilité environnementale.

Chaque ouvrage achevé rapproche un peu plus le Môle Est de sa mise en service. Avec à la clé 900 emplois supplémentaires pour une entreprise qui compte déjà 1 000 collaborateurs, 150 apprentis et accueille plus de 100 stagiaires par mois.

Un nouveau souffle aussi pour l’activité du port de Pointe-Noire. Congo Terminal y détient l’exclusivité de la manutention des conteneurs et le trafic passé de 200 000 EVP en 2009 à plus de 1,2 million en 2025. Avec le Môle Est, l’ambition est claire : atteindre plus de 2,4 millions d’EVP par an.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.