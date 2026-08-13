Congo-Smib 2026 : plus de 8 200 athlètes attendus

La 21e édition du Semi-marathon international de Brazzaville (Smib), prévue le 14 août, réunira 8 228 athlètes, dont 143 internationaux et 150 représentants des différents départements du Congo.

Brazzaville s’apprête à accueillir une nouvelle grande fête sportive. La 21e édition du Semi-marathon international de Brazzaville (Smib) se tiendra le 14 août avec une participation annoncée de 8 228 athlètes.

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Parmi les participants attendus figurent 143 athlètes internationaux, ainsi que 150 sportifs qualifiés représentant les différents départements du Congo. Cette mobilisation témoigne, selon le comité d’organisation, du rayonnement grandissant du Smib et de son attrait auprès des athlètes de haut niveau.

En prélude à la course, la distribution des dossards a commencé mercredi 12 août et s’achève ce13 août au stade Alphonse-Massamba-Débat. Les participants sont invités à se présenter afin de retirer leur dossard et de finaliser les formalités nécessaires à leur participation à la course.

Organisée par le comité du Smib, cette édition bénéficie du soutien de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), sponsor officiel de l’événement.

Avec plus de 8 000 athlètes mobilisés, cette 21e édition s’annonce ainsi comme l’un des grands rendez-vous sportifs de l’année à Brazzaville.