UDSN : Macky Sall, Mahamadou Issoufou et Umaro Sissoco Embaló distingués Docteurs Honoris causa

Trois anciens chefs d’État africains ont été élevés, ce jeudi 13 août 2026 à Brazzaville, au rang de Docteur Honoris causa de l’Université Denis Sassou-N’Guesso, au cours d’une cérémonie présidée par le président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso.

L’Université Denis Sassou-N’Guesso a honoré trois figures majeures de la vie politique africaine. Il s’agit de Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, et Umaro Sissoco Embaló, ancien président de la République de Guinée-Bissau.

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Cette distinction honorifique vient saluer leurs parcours respectifs ainsi que leur contribution à la vie politique et institutionnelle de leurs pays et au rayonnement de l’Afrique. À travers cette reconnaissance académique, l’Université Denis Sassou-N’Guesso met en lumière des personnalités dont les trajectoires ont marqué l’histoire récente du continent.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président Denis Sassou-N’Guesso, donnant à l’événement une dimension à la fois académique et panafricaine. La présence de ces trois anciens chefs d’État à Brazzaville témoigne également de l’importance accordée aux liens de coopération, de dialogue et de solidarité entre les nations africaines.

Le titre de Docteur Honoris causa, décerné à titre honorifique par une institution universitaire, constitue une reconnaissance des mérites et de l’œuvre de personnalités dont l’action est jugée remarquable.