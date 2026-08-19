Congo : six armes et des centaines de munitions saisies chez un suspect

L’arsenal destiné aux activités de braconnage a été découvert le 13 août dernier, dans le domicile présenté comme le chef présumé d’un réseau de braconniers, dans le village de Yono, district d’Odziba dans le département du Djoué-Léfini.

La traque contre les réseaux de braconnage se poursuit dans le Djoué-Léfini. Une opération menée conjointement par la police et les éco-gardes de la réserve naturelle de Lésio-Luna a permis de mettre la main sur un impressionnant lot d’armes et de munitions au domicile d’un suspect, le 13 août dernier.

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La perquisition a permis de découvrir six armes à feu, dont quatre fusils de calibre 12, un PMK et un pistolet. Les forces engagées dans l’opération ont également saisi seize chargeurs ainsi que 469 munitions, entreposées dans un sac.

Le principal suspect, qui avait réussi à prendre la fuite avant l’intervention des forces de l’ordre, serait le chef présumé d’une bande spécialisée dans le braconnage. Il serait également un militaire, selon les premiers éléments recueillis dans le cadre de l’enquête.

Des complices déjà interpellés

Les investigations ont été rendues possibles grâce aux informations fournies par deux présumés complices du fugitif. Ces derniers avaient été arrêtés le 3 juin par les éco-gardes dans la réserve naturelle de Lésio-Luna alors qu’ils transportaient une importante quantité de viande d’hippopotame, une espèce protégée.

Leur interpellation avait permis aux enquêteurs de remonter progressivement la piste du réseau et d’identifier le domicile du principal suspect. L’opération du 13 août constitue ainsi un nouveau coup porté à cette organisation présumée.

Les deux hommes interpellés en juin ont été présentés devant la justice. Ils ont été jugés et condamnés le 21 juillet par le tribunal de grande instance de Brazzaville pour les faits qui leur étaient reprochés.