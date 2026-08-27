Belgique-Congo : Bruxelles veut partager son expertise dans la gestion des déchets

La Belgique entend renforcer sa coopération avec le Congo dans les domaines de l’assainissement et du développement urbain.

La coopération entre la Belgique et le Congo pourrait prendre une nouvelle dimension dans le secteur de l’assainissement. Reçue en audience le 25 août à Brazzaville par le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, l’ambassadrice du Royaume de Belgique au Congo, Emmanuelle Plissart De Foy, a fait part de la disponibilité de son pays à mettre son expertise au service du Congo.

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Les deux personnalités ont échangé sur les perspectives de coopération entre les deux pays, avec un accent particulier sur l’assainissement, l’aménagement du territoire et le développement des villes.

Au cœur des discussions, la gestion et la valorisation des déchets ont occupé une place importante. « Nous avons parlé des choses qu’on pourrait faire aujourd’hui entre la Belgique et le Congo, dans les domaines de l’assainissement et de l’aménagement du territoire », a expliqué l’ambassadrice à la presse à l’issue de la rencontre.

L’économie circulaire figure notamment parmi les pistes évoquées. Il s’agit de favoriser une meilleure récupération et une valorisation des déchets afin de leur donner une seconde vie, tout en limitant leur impact sur l’environnement. Les échanges ont également porté sur la récupération des déchets présents aussi bien sur les terres que dans les milieux aquatiques, notamment les fleuves et la mer.

Pour la diplomate belge, les discussions ont principalement consisté à identifier les domaines dans lesquels son pays pourrait apporter un appui technique au Congo. À ce stade, aucun projet précis n’a toutefois été arrêté.

Les deux parties ont néanmoins identifié plusieurs secteurs susceptibles de faire l’objet d’une coopération renforcée. Une collaboration qui pourrait contribuer à améliorer les pratiques de gestion des déchets et à accompagner les efforts engagés par les autorités congolaises en faveur de villes plus propres et mieux aménagées.