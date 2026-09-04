Congo-Russie : Brazzaville et Moscou veulent renforcer leur coopération

Des consultations politiques entre le Congo et la Russie se sont tenues le 2 septembre à Moscou. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et le suivi des accords conclus entre les deux pays.

Conduites respectivement par l’ambassadeur Guy Nestor Itoua, secrétaire général du ministère congolais des Affaires étrangères, et Gueorgui Borissenko, vice-ministre russe des Affaires étrangères chargé de l’Afrique, les deux délégations ont fait le point sur l’état de la coopération entre Brazzaville et Moscou.

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Au cœur des discussions figurait notamment la mise en œuvre des accords conclus lors de la rencontre d’avril dernier entre les présidents Denis Sassou-Nguesso et Vladimir Poutine.

Les deux parties ont également souligné la convergence de leurs positions sur la nécessité de promouvoir un ordre mondial jugé plus juste et polycentrique. Elles ont convenu de renforcer leur coordination au sein de l’Organisation des Nations unies et d’autres instances internationales.

Les échanges ont par ailleurs porté sur les moyens de favoriser le règlement des conflits en Afrique.

Autre point abordé, la préparation de la participation du Congo au troisième sommet Russie-Afrique, prévu en octobre prochain à Moscou. Cette rencontre devrait constituer une nouvelle occasion pour Brazzaville et Moscou de consolider leurs relations politiques et diplomatiques.