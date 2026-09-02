Biodiversité : le Congo renforce sa stratégie nationale pour 2025-2030

La ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a ouvert à Brazzaville un atelier consacré à la promotion et à la sensibilisation à la SPANB 2025-2030.

Le Congo veut donner un nouvel élan à sa politique de protection de la biodiversité. À Brazzaville, les travaux de l’atelier national consacré à la Stratégie et au Plan d’actions national pour la biodiversité (SPANB) 2025-2030 ont été officiellement ouverts par la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault.

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Cette rencontre vise à favoriser une meilleure appropriation de la SPANB 2025-2030 par les différents acteurs concernés. Elle constitue également un cadre d’échanges autour des orientations stratégiques du pays en matière de conservation et de gestion durable de la biodiversité.

Le gouvernement entend à travers cette démarche renforcer la cohérence de son action face aux enjeux liés à la préservation des écosystèmes. L’objectif est notamment de disposer d’une vision stratégique mieux structurée, capable de guider les politiques publiques et les interventions des différents partenaires dans le domaine de la biodiversité.

L’atelier met ainsi l’accent sur la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes. Institutions publiques, acteurs du secteur privé, organisations de la société civile et partenaires au développement sont appelés à contribuer à la mise en œuvre des orientations retenues.

Avec la SPANB 2025-2030, le Congo entend consolider ses efforts en faveur d’une gestion durable de son patrimoine naturel. Une ambition qui s’inscrit dans la nécessité de concilier la préservation de la biodiversité avec les impératifs de développement économique et social.