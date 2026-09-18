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Congo : des salles de classe réceptionnées dans la Nkéni-Alima et la Cuvette-Ouest

Vingt-cinq salles de classe pré-primaires, 51 blocs de latrines et 25 points d’eau ont été officiellement réceptionnés le 17 septembre…

Publié par journaldebrazza.com
le: 18 septembre 2026
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Vingt-cinq salles de classe pré-primaires, 51 blocs de latrines et 25 points d’eau ont été officiellement réceptionnés le 17 septembre à Gamboma.

 

Le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, poursuit les actions préparatoires à la rentrée scolaire 2026-2027. En déplacement à Gamboma, dans le département de la Nkéni-Alima, il a procédé jeudi à la réception officielle de nouvelles infrastructures scolaires destinées au pré-primaire.

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Réalisés dans les départements de la Nkéni-Alima et de la Cuvette-Ouest, ces équipements comprennent 25 salles de classe pré-primaires, 51 blocs de latrines et 25 points d’eau. Ils devraient contribuer à améliorer les capacités d’accueil des établissements concernés, tout en offrant aux jeunes apprenants de meilleures conditions d’hygiène, de sécurité et d’apprentissage.

Les infrastructures sont le fruit d’un partenariat entre la République du Congo, l’UNESCO et l’UNICEF. Elles ont été officiellement remises au ministre Jean-Luc Mouthou par la représentante de l’UNESCO au Congo, Mariavittoria Ballotta, en présence de la représentation de l’UNICEF.

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