UBA Connect : une nouvelle tarification plus avantageuse pour les transferts importants dans la zone CEMAC

UBA Congo fait évoluer la tarification de son service UBA Connect, avec une nouvelle grille qui renforce l’intérêt du dispositif, notamment pour les clients réalisant des opérations portant sur des montants importants.

Une solution bancaire pensée pour une Afrique plus connectée

UBA Connect est un service qui permet aux clients UBA d’effectuer des opérations de dépôt et de retrait d’argent sur leur compte bancaire dans les filiales UBA de la zone CEMAC, de manière simple et sécurisée. Le service couvre notamment le Congo, le Cameroun, le Gabon et le Tchad.

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Il s’adresse aux clients UBA titulaires d’un compte courant, particulier ou entreprise, ou d’un compte épargne, ressortissants des pays concernés.

Cette solution facilite ainsi les opérations bancaires lorsqu’un client se trouve dans un pays autre que celui où son compte est domicilié, offrant davantage de flexibilité aux particuliers comme aux entreprises.

Une nouvelle tarification particulièrement intéressante pour les montants élevés

La nouvelle grille tarifaire de UBA Connect prévoit trois niveaux :

Montant de l’opération Tarif De 1 à 2 000 000 FCFA 1 % De 2 000 001 à 5 000 000 FCFA 20 000 FCFA À partir de 5 000 001 FCFA 25 000 FCFA

Les tarifs indiqués sont hors taxes. La TVA, la TTF (Taxe sur les Transferts de Fonds) ainsi que les centimes additionnels applicables dans chaque pays doivent être ajoutés.

Cette évolution présente un intérêt particulier pour les opérations portant sur des montants importants. Plus le montant transféré est élevé, plus la tarification forfaitaire permet de maîtriser le coût de l’opération.

À titre illustratif, pour une opération de 10 millions FCFA, le tarif indiqué dans la nouvelle grille est de 25 000 FCFA hors taxes, soit un coût représentant 0,25 % du montant de l’opération. Pour 20 millions FCFA, le tarif reste également de 25 000 FCFA hors taxes, sous réserve des taxes applicables.

Cette tarification peut donc constituer un avantage pour les clients qui ont besoin de déplacer des sommes importantes entre les pays de la zone CEMAC tout en conservant leur relation bancaire avec UBA.

Une solution adaptée aux particuliers comme aux entreprises

UBA Connect répond notamment aux besoins des clients qui se déplacent régulièrement dans la sous-région, des entrepreneurs, des professionnels et des entreprises ayant des activités dans plusieurs pays de la CEMAC.

Le principal avantage réside dans la possibilité de traiter ses opérations bancaires depuis un pays autre que celui où le compte est domicilié, tout en bénéficiant d’un dispositif intégré au réseau UBA.

Pour les entreprises, cette flexibilité peut faciliter certaines opérations liées à leurs activités régionales. Pour les particuliers, elle permet d’effectuer plus facilement des dépôts ou retraits lorsqu’ils se trouvent dans un autre pays couvert par le service.

Comment effectuer une opération UBA Connect ?

Pour effectuer un dépôt, le client doit se rendre dans une agence UBA de proximité, remplir le formulaire de dépôt UBA Connect et présenter le formulaire, une copie de son passeport ainsi que les fonds au guichet.

Pour un retrait, il doit se rendre dans une agence UBA de proximité, remplir son chéquier ou chèque de guichet ainsi que le formulaire de retrait UBA Connect, puis présenter le formulaire et une copie de son passeport. Le passeport doit être valide et comporter le cachet d’entrée dans le pays où l’opération est effectuée.

Des limites adaptées aux besoins des clients

UBA Connect prévoit également une limite journalière de retrait de 20 millions FCFA, tandis que le dépôt ne présente pas de limite journalière dans la présentation tarifaire.

Le service est par ailleurs disponible sur Internet Banking, offrant aux clients davantage de possibilités pour accéder aux services bancaires de UBA.

UBA Connect : la banque au-delà des frontières

Avec UBA Connect, UBA poursuit sa volonté de rapprocher ses différentes implantations en Afrique et de faciliter les transactions de ses clients au-delà des frontières.

Pour les clients qui effectuent des opérations de montants importants, la nouvelle tarification forfaitaire à partir de 2 millions FCFA constitue un élément particulièrement intéressant à prendre en compte.

UBA Connect, c’est ainsi une solution qui combine mobilité, simplicité, sécurité et maîtrise des coûts, pour accompagner les clients UBA dans leurs opérations au sein de la zone CEMAC.