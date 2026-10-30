CEMAC : un an pour échanger les anciennes pièces de monnaie démonétisées

L’opération, qui débute le 1er novembre prochain, se déroulera en deux phases, selon les modalités présentées le 28 octobre à Brazzaville par le directeur national de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), Serge Dino Daniel Ngassakys.

Les populations concernées disposent ainsi de douze mois pour se séparer des pièces visées par cette mesure. Dans une première phase, du 1er novembre 2026 au 31 juillet 2027, les échanges pourront être effectués aux guichets de la BEAC, des banques commerciales et des établissements de microfinance. À partir du 1er août et jusqu’au 31 octobre 2027, la dernière étape de l’opération sera exclusivement assurée par la BEAC.

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Sept catégories de pièces sont concernées par cette démonétisation. Il s’agit des pièces de 1, 5, 10, 25, 50, 100 et 500 FCFA issues des anciennes gammes frappées entre 1958 et 1985. À compter du 1er novembre 2026, ces monnaies perdront leur cours légal et ne pourront donc plus être utilisées pour régler les achats ou effectuer des transactions courantes.

En revanche, les pièces appartenant aux gammes de 2006 et de 2024 conservent leur validité et continueront de circuler normalement dans les six pays de la CEMAC.

Les autorités monétaires veulent à travers ce calendrier accordent aux détenteurs des anciennes pièces une période transitoire pour procéder à leur échange, tout en organisant progressivement leur retrait de la circulation monétaire dans la sous-région.